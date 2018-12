'Vengadores: Infinity War': Los hermanos Russo revelan a qué personaje hubieran salvado del tremendo final

El final de 'Vengadores: Infinity War' fue un auténtico mal trago para los fans del universo Marvel. Como hay que recordar (¡cuidado! Ahora vienen los spoilers), la batalla contra Thanos acabó de la forma más trágica posible, pero hubo un personaje que pudo salvarse del tremendo chasquido.

En una rueda de preguntas y respuestas tras la proyección de la película, los hermanos Russo confesaron, tal y como recoge Slash Film, que entre todos los superhéroes caídos, les hubiera encantado salvar a Spiderman, en el caso de ser unos espectadores normales en lugar de los directores.

Y es que la muerte de Peter Parker fue sin duda una de las más tristes de la producción ya que, mientras el resto de héroes no son conscientes del chasquido, Spiderman sí que logra saber lo que va a pasar gracias a su sentido arácnido. Pero que no se preocupen sus seguidores, ya que como todos saben, 'Spiderman: Far From Home' es el próximo estreno de Marvel tras 'Vengadores: Infinity War'.

Además, la respuesta a cómo lograrán los Vengadores revertir el chasquido de Thanos se desvelará el 3 de mayo de 2019, cuando 'Vengadores 4' se estrene en las pantallas de nuestros cines.