'Vengadores: Infinity War': Los directores afirman que Steve Rogers no volverá a ser Capitán América

A los hermanos Russo les gusta ir dejando noticias sobre sus películas con cuenta gotas y el último bombazo que han soltado nos tiene revolucionados. Si has vivido en una cueva durante los últimos seis meses y todavía no has visto 'Capitán América: Civil War', cuidado, el texto contiene spoilers de la película.

'Capitán América: Civil War' nos llevó llevó a un momento de tensión entre los superhéroes de Marvel que culminó con el abandono del su escudo por parte del Capitán América. Lo que algunos vieron como un simple gesto simbólico, otros lo tomaron como algo más importante, atribuyéndolo al final de Capitán tal y como lo conocemos.

Podía parecer una posición exagerada, pero al final parece que aquellos que defendían la vertiente pesimista de las teorías llevaban la razón.

Los hermanos Russo, directores de 'Capitán América: Civil War', que también se pondrán al mando de 'Vengadores: Infinity War', han explicado a The Huffington Post que al dejar caer el escudo, el Capitán está dejando escapar su identidad. Steve había llegado a un punto en el que su identidad como Capitán América entraba en conflicto con sus valores personales.

¡Todos tranquilos! Estas declaraciones no quieren decir que Steve Rogers vaya a dejar de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Las teorías dicen que Steve volverá en la forma de Nomad, una de las identidades que adopta en los comics después de renunciar a su identidad como el Capitán.

Todavía no se conocen más detalles, que se irán descubriendo según vaya comenzando la producción de 'Vengadores: Infinity War', que se estrenará en 2018.