'Los Vengadores' se convierte en el mejor estreno de la historia en EEUU

Este fin de semana el cine no ha sabido de crisis y el público se ha reunido en masa en las salas de Estados Unidos para no perderse el que es ya el 'blockbuster' del año. El pasado viernes se estrenaba en el país norteamericano 'Los Vengadores', la reunión de superhéroes de Marvel que no solo ha vapuleado a los villanos, si no también a sus competidores en taquilla.

'Los Vengadores' se ha convertido en sus primeros tres días de exhibición en los cines de EEUU en el estreno más visto de la historia. Su recaudación asciende a la descomunal cifra de 200,3 millones de dólares en las 4.349 salas en las que ha sido proyectada.

Esta cifra desplaza a un segundo lugar a 'Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2', película que hasta ahora coronaba el ranking con la nada desdeñable cifra de 169,2 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana de estreno.

Además, 'Los Vengadores' lleva recaudados 648.1 millones de dólares en todo el mundo.

Y en España también

'Los Vengadores' también se ha colocado en lo más alto de nuestra taquilla convirtiéndose en el mejor estreno del año en nuestro país. En su primer fin de semana en nuestras salas ha conseguido recaudar 5,3 millones de euros y más de 1,2 millones de espectadores. Además, con la ayuda de los siguientes días festivos, su recaudación ha llegado hasta los 8,2 millones de euros.

En nuestro país ya nos habían dejado una muestra de 'superheroemanía' en la semana en la que se presentó la película en Madrid. Decenas de personas pudieron ver la película gratis si acudían disfrazados al evento fan. Y, como podéis ver aquí, así fue.