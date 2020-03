'Los Vengadores': Chris Evans habla por fin y aclara su futuro como Capitán América

Capitán América es uno de los personajes favoritos de Marvel. Las tres películas en solitario del superhéroe consiguieron recaudar más de 2.200 millones de dólares en total. Además el personaje es uno de los protagonistas en la exitosa saga de 'Los Vengadores', de la que aún faltan dos cintas por estrenar.

Gran parte del éxito de este personaje se lo lleva Chris Evans, actor encargado de darle vida. Ahora el intérprete ha decidido hablar y aclarar su futuro después de los rumores sobre que podría dejar atrás al superhéroe de forma definitiva.

"Mi contrato termina. Tengo firmadas las terceras y cuartas entregas de 'Los Vengadores'. Ya hemos filmado la 3 y en lo que resta de año rodaremos la 4. A partir de entonces es el final de mi contrato."

Evans parece dejar claro que no tiene pensado continuar con el personaje una vez termine su contrato actual. Además el actor ha hablado sobre lo que le gustaría hacer de cara al futuro.

"Me gustaría centrarme un poco más en la dirección, es una realidad. Me emociona mucho la idea de poder dirigir. Actuar me sigue encantando y de ninguna manera voy a dejar eso."