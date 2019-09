'Vengadores: Endgame' no solo se centra en el espíritu de los superhéroes de no rendirse jamás, al principio podemos ver a unos Vengadores bastante devastados por los eventos ocurridos en 'Infinity War'. Y la peor parte, como no, se la lleva Thor ya que si hubiese apuntado a la cabeza, podría haber evitado todos los eventos de 'Endgame'.

Aun así, su depresión no le evita seguir defendiendo que él es el vengador más fuerte, porque al final si consigue cortarle la cabeza a Thanos al principio de 'Endgame'. Ese pensamiento le permite levantar un poco la cabeza tras tanta cerveza y comida, pero la última imagen del Dios del Trueno indica que su victoria es ya absoluta.

Como te mostramos en el vídeo de arriba, Thor ha conseguido imponerse como el mejor y más fuerte de todos los Vengadores y no podrás creer la razón de por qué ¡Dale al play para ver todos los detalles!

