Un vendedor de varitas mágicas prohíbe la entrada a fans de 'Harry Potter' y se pelea con J.K. Rowling

Richard Carter es un vendedor de varitas, según él, reales, en Huddersfield, Inglaterra. Cansado de que los seguidores de 'Harry Potter' fueran a su tienda en busca de varitas de juguete, decidió prohibirles la entrada. "No quiero clientes que sólo vengan por Harry Potter. Y si algún fan entra en mi tienda queriendo una varita, por mucho dinero que me ofrezca, no le venderé ninguna", aseguraba el vendedor.

Sin embargo, esta decisión no le ha gustado nada a la creadora de la saga del joven mago, J. K. Rowling, quien ha contestado al vendedor a través de su cuenta personal de Twitter diciendo "no creo que sean auténticas varitas mágicas". Eso de que el vendedor haya insistido en que a su tienda van verdaderos magos y brujas, a Rowling le importa más bien poco.

Richard Carter, viendo la respuesta de la escritora, apoyada por todos sus seguidores como era de esperar, no ha tardado en intentar explicar y justificar su decisión: "No tengo nada en contra de 'Harry Potter'; de hecho, me gustan las películas. Pero las varitas que fabrico, lo creáis o no, son reales y espirituales, y si los fans de 'Harry Potter' quieren una de juguete lo mejor sería que miraran en eBay. Sería muy distinto si, por ejemplo, hubieran visto las películas y se sintieran inspirados para iniciar su propio viaje espiritual. Entonces sí se las vendería".

Parece ser que el vendedor de varitas "mágicas" sigue pensando que no somos más que muggles y solo los "verdaderos magos" se merecen tener una de sus obras artesanales entre sus manos. Al menos, sabemos que J.K. Rowling sí cree en nosotros y sale en nuestra defensa apoyando nuestro espíritu mágico.