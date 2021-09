Se vende la casa de 'Expediente Warren: The Conjuring' por una increíble suma de dinero y "con espíritus incluidos"

La casa de Rhode Island se ha convertido en una de las 'casas encantadas' más famosas de Estados Unidos. Fue construida en 1836 pero no alcanzó la fama hasta que la familia Perron se mudó allí en los años 70, y tuvieron lugar los supuestos sucesos paranormales. Muchos investigadores del "más allá" pasaron por allí, entre ellos el matrimonio Warren, que es en el que se inspira la película "The Conjuring" (2013).

La casa alcanzó la máxima popularidad cuando apareció en la película 'Expediente Warren: The Conjunring', la primera de la saga, en la que los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga dan vida al matrimonio Warren. Desde entonces, los actuales propietarios de la mansión, Jenn y Cory Heinzen, han hecho negocio organizando visitas guiadas, e incluso alquilando la casa a curiosos que quisieran dormir allí. De hecho, el calendario de visitas a la mansión se encuentra completo hasta 2022. Ahora que los propietarios se jubilan, han decidido ponerla en venta, no tanto como un hogar, sino como un auténtico negocio.

La mansión de más de 3000 metros cuadrados de terreno está a la venta por la increíble suma de 1´2 millones de dólares, que es poco más de un millón de euros. Según la entrevista que Wall Street Journal realizó a los propietarios, la propiedad se vende con "todos los espíritus incluidos" y que ellos mismos fueron testigos de varias apariciones sobrenaturales. De hecho, los propios actores y trabajadores implicados en el rodaje de la película, aseguraron haber presenciado sucesos inexplicables.

Próximos estrenos del universo 'Expediente Warren'

Ya que la mansión no está al alcance todos, los amantes del cine de terror tendrán que esperar a los siguientes estrenos del universo Warren: 'The Crooked Man' (el hombre encorvado) personaje que conocimos en 'Expediente Warren: caso Enfield' (2016), se espera que llegue a la gran pantalla en 2022. 'La monja 2' es otra posibilidad, aunque realmente el futuro de estas nuevas entregas no está del todo claro.

