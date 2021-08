Venció a más de 1000 actores: Así comenzó Jason Momoa su carrera en Hollywood

A día de hoy Jason Momoa es uno de los grandes actores del panorama actual en Hollywood y sus proyectos le abalan. Su gran papel en 'Juego de Tronos' tan solo fue el comienzo a una carrera que le llevaría a ser 'Aquaman' en su primera entrega, preparando ya la segunda. Además, el actor ya protagoniza su propia serie, siendo 'See' su próximo estreno en la pequeña pantalla.

Pero no todos los actores empezaron en pequeñas actuaciones en los teatros locales y poco a poco ascendiendo hasta llegar al cine. Y de hecho Jason Momoa fue descubierto de una forma que solo podía conseguir este adonis Hawaiiano. El actor empezó su viaje en el mundo de la interpretación siendo modelo, algo que compaginaba con su otro trabajo en una tienda de surf. Esto le abrió las puertas al mundo del entretenimiento después de ser nombrado modelo del año hawaiiano en 1999.

Y fue entonces cuando el actor hizo su primer casting para 'Baywatch Hawaii', algo que fue pan comido para el actor ya que venció a más de 1000 actores que se presentaron para el papel de Jason, dando así comienzo a la siguiente exitosa carrera de Kahl Drogo.

Jason Momoa tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Si decimos que Jason Momoa es uno de los grandes actores del momento no es por nada y es que ya en Hollywood reconocen el gran talento del actor. Y no solo por la gran cantidad de proyectos en los que se está involucrando a Jason, sino por este honor que le han concedido.

El proceso de selección de este año ha dictaminado que el actor hawaiiano tenga el honor de poseer una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y de hecho Jason bromeaba sobre su estrella y cuenta dónde le gustaría que estuviera: "No sé dónde estará. Quiero decir, me encantaría estar al lado de Slash, tal vez. Eso sería increíble...Pero no creo que eso acabe pasando. Simplemente estoy muy contento de poder ser el primer Hawaiano, creo, en la historia en estar aquí. El primer Kanaka Maoli (hawaiano nativo) en estar ahí", cuenta en Jimmy Kimmel Live!

Seguro que te interesa:

¿Se ducha 'Aquaman'? La contundente respuesta de Jason Momoa cuando le preguntan por su higiene personal