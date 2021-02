Vanessa Hudgens ('High School Musical') confirma que está de nuevo enamorada con esta foto besando a su novio, Cole Tucker

Vanessa Hudgens ha escogido el día más romántico del año, San Valentín, para anunciar que el amor ha llegado de nuevo a su vida. Así, la protagonista de 'High School Musical' ha confirmado que está saliendo con el jugador de béisbol, Cole Tucker.

La noticia llega después de que se llevara rumoreando un tiempo que podría haber algo entre ambos tras verlos cenando juntos en una cita solo para dos el pasado mes de noviembre.

Cole tiene 24 años y juega como campocorto en el Pittsburgh Pirates, un equipo estadounidense que participa en las Grandes Ligas de Béisbol.

Hudgens publicó en Instagram una romántica foto besando a su novio que puedes ver en el vídeo de arriba donde escribía: "Eres tú, soy yo, somos nosotros". Mientras que Cole subía otra imagen más informal junto al texto: "Happy V day".

Zac Efron y Austin Butler, los amores de Vanessa Hudgens

El primer gran amor de Vanessa Hudgens fue Zac Efron tras coincidir en la saga de 'High School Musical' donde dieron vida a Troy Bolton y Gabriella Montez. Los actores iniciarían su relación en 2005 convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. Tras cinco años juntos rompieron su noviazgo en 2010.

Un año después, en 2011, Hudgens iniciarían un romance con el también actor Austin Butler junto al que ha estado cerca de 8 años. Pero en 2020 ambos confirmaban su ruptura alegando incompatibilidad en sus trabajos.

Tras romper con Austin Vanessa dijo a 'ET' sobre encontrar de nuevo el amor: "Siento que al final del día, se trata de tener fundamentos similares y querer las mismas cosas. No soy exigente, en realidad... sé lo que quiero y como soy, si alguien entra en escena y me puede dar todas esas cosas, entonces genial, no importa si están en el ojo público o no, aunque prefiero que no lo estén, pero veremos, veremos", decía entonces.

