La valiosa lección que Paul Newman le dio a Tom Cruise en el rodaje de 'El color del dinero'

Tom Cruise es una de las personas más exitosas de Hollywood y una de las mejor pagadas. Pero debemos recalcar que no siempre ha sido así, y al principio de su carrera aprendió muchas lecciones de sus compañeros de reparto, como Gene Hackman, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Paul Newman, etc.

Cruise hizo una breve reflexión en su última aparición 'The Graham Norton Show' sobre cómo se convierte en un líder cada vez que pisa un plató. Además, el actor de 58 años recordó específicamente una anécdota de aprendizaje que le ayudó a llegar a serlo junto al difunto Paul Newman. Ocurrió en el set de la película de 1986 'El color del dinero', dirigida por Martin Scorsese.

Paul Newman en una imagen de 1962 | Getty

"Como joven actor, estuve en la Ciudad del Viento (Chicago), lugar donde grabábamos, y me probé el vestuario en verano. Me dije: 'Voy a tener una chaqueta de cuero y una camiseta. Voy a llevar el pelo al viento. Está garantizado'".

Al llegar el momento del rodaje Cruise cuenta entre risas: "tenía tanto frío durante el rodaje que apenas podía hablar". El actor, no tan experimentado como ahora, había elegido un vestuario de verano para una película que se rodaba en enero, y encima en Chicago, que es conocida por ser una de las ciudades más frías de todo Estados Unidos.

El actor continuó contando la desafortunada experiencia: "finalmente, tengo esta escena en la que Newman está en el coche, y yo estoy a su lado. Miro dentro, y estoy como, '¿qué?' él tenía el abrigo puesto y el calentador. Era un calentador eléctrico, ¿vale? ... Me miró y me dijo: '¿Camiseta? Te probaste el vestuario en verano, ¿no?' Yo dije: 'Sí, señor. Lo hice'. Me dijo: 'Mira y aprende, chico. Mira y aprende'. Nunca lo olvidaré. Literalmente, nunca".

Cruise asegura que no ha vuelto a cometer el error y que revisa las fechas de rodaje y los lugares repetidamente antes de grabar.

La estrella está ahora en pleno rodaje de 'Misión: Imposible 7', y con la promoción de 'Top Gun: Maverick', que se estrenará este año.

