Val Kilmer cuenta, emocionado, su historia luchando con un cáncer de garganta: "Es difícil hablar y que me entiendan"

Val Kilmer, uno de los actores más importantes de finales de los 80 y principios de los 90, estrena documental sobre su vida el 6 de agosto en Prime Video. En él, visibiliza su lucha contra el cáncer de laringe, que ha causado que pierda gran parte de su capacidad para hablar. El tráiler oficial del proyecto ya ha sido publicado.

El actor fue diagnosticado en 2014, aunque no fue hasta 2017 que lo anunció. De hecho, desmintió varias veces estar enfermo. Val tuvo que someterse a una traqueotomía a causa del cáncer hace ya varios años, y aunque la comunicación ahora se ha vuelto difícil, el año pasado en una entrevista le quitó importancia insistiendo en que es solo un reto como otro cualquiera, como otros desafíos por los que ha pasado en su vida.

"Mi nombre es Val Kilmer. Soy actor", dice en el comienzo del tráiler. El vídeo mezcla secuencias del intérprete en películas clásicas como 'Top Gun: Ídolos del aire', 'Heat' o 'Batman Forever' con otras más actuales donde podemos ver su deterioro físico.

"Fui el primer chico que conozco en tener una cámara de video. Tengo miles de horas de cintas de vídeo y rollos de películas que he filmado a lo largo de mi vida y mi carrera", confiesa en el vídeo. Por ello podemos ver muchas imágenes del pasado de Val con otros actores como Kevin Bacon quien aparece, mucho más joven, diciendo: "Eso es realmente genial, Val".

"Recientemente me diagnosticaron cáncer de garganta. Todavía me estoy recuperando y es difícil hablar y que me entiendan. Pero quiero contar mi historia más que nunca", se sincera Kilmer más tarde.

En el vídeo se ve como el actor utiliza un dispositivo electrónico para poder comunicarse: "He intentado ver el mundo como una pieza de la vida", dice justo después de pulsar el aparato que lleva colocado en el cuello, mientras la frase aparece escrita en pantalla.

"Es una historia sobre mi vida que tampoco es mi vida", concluye Val Kilmer a la vez que termina el tráiler de su documental.

