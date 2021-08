Val Kilmer compara su actuación como Batman con una telenovela: "No había mucha diferencia"

Val Kilmer fue uno de los actores con más renombre durante finales de los 80 y los años 90. El papel por el que más se recuerda a Val Kilmer fue en la película 'Top Gun', en la que Val daba vida a Tom 'Iceman' Kazansky, el rival y amigo de Maverick, Tom Cruise.

Esto le hizo dar un gran salto en su carrera interpretativa y le llegaron nuevas ofertas, siendo una de estas para interpretar a Batman en una nueva película. 'Batman Forever' era la oportunidad de Val para ser el famoso Caballero Oscuro. Aunque parece que no fue más que un papel de una sola película ya que nunca más volvió a representar a Bruce Wayne.

A día de hoy Val se encuentra recuperándose de un cáncer de garganta que sufre desde que se lo diagnosticaron en 2014. Aún así, el actor continúa activo en el mundo del cine y va a estrenar un documental autobiográfico en el que todo el material que se ha grabado lo hizo el mismo. Desde el momento en el que le dieron una cámara Val se grabó tanto a él como a su familia.

Val Kilmer compara su Batman con actuar en una Telenovela

Parece que Val Kilmer no se ha olvidado de su papel como Batman en la película 'Batman Forever'. Y es que el actor tiene una conexión especial con el justiciero ya que, cuando no era más que un niño, su padre le llevó al set de rodaje de la serie de Batman de los años 60 en la que Adam West era Bruce Wayne.

Años más tarde recibiría la oportunidad con la que todos los niños sueñan, interpretar a su héroe favorito en la gran pantalla. Aunque según cuenta Val no fue como esperaba: "Cualquier emoción que tuviera esta se fue cuando vi la realidad del traje", empieza contando en The Hollywood Reporter.

Continúa: "Sí, cualquier chico quiere ser Batman, todos queremos ser él... No necesariamente darle vida en una película. No podía escuchar nada y después de un tiempo la gente dejo de hablar de mi".

Y termina diciendo: "Creo que no hay mucha diferencia con lo que hacía. Intenté ser actor en una telenovela. Cuando me daba la vuelta hacia Nicole... No puedo contar cuantas veces me puse las manos en la cintura".

