"La Baronesa te espera": La foto con la que Úrsula Corberó celebra el estreno de 'Snake Eyes: El Origen'

Desde su gran triunfo internacional como Tokio en 'La Casa de Papel', Úrsula Corberó se ha convertido en una de las actrices más cotizas del panorama español y su entrada al mundo del cine como la baronesa en la película 'Snake Eyes: El Origen', el spin-off de la franquicia G.I. Joe, lo confirma.

En esta nueva entrega de la saga, Úrsula será un integrante del clan Arashikage y comparte escenas con Henry Golding, quien da vida a Snake Eyes. Durante todos estos meses hemos podido ver como Úrsula Corberó compartía con todos sus seguidores con mucha ilusión pequeños detalles de la película, como por ejemplo imágenes detrás de las cámaras o cual ha sido su gran dificultad a la hora de grabar la película.

"Cuando hice el vídeo para el casting no hablaba casi nada de inglés. Así que trabajé duro en preparar la escena y mande el vídeo y recuerdo que me llamaron para decirme, 'El director quiere verte con el actor principal'. Y me quedé en plan, 'Vale, se van a dar cuenta de que soy una farsante'... Estaba muy nerviosa y recuerdo no entender nada, lo fingía todo", decía en una entrevista con Harpers Bazaar.

El estreno en España

Ahora, la película de Úrsula Corberó ya está en los cines de toda España desde este mismo viernes 13 de agosto y la actriz ha querido celebrando publicando en sus historias de Instagram una foto que no habíamos visto hasta ahora.

"Snake Eyes ya está en los cines de España. La baronesa te espera", dice en una foto donde vemos a Corberó de espaldas con el traje de su personaje en la película.

Úrsula Corberó celebra el estreno de 'Snake Eyes' | Instagram Úrsula Corberó

