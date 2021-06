Uno de los mejores amigos de Hugh Jackman revela su problema a la hora de pagar

Hugh Jackman es uno de los actores más carismáticos y queridos de Hollywood. El australiano se dio a conocer al mundo entero tras ser elegido para dar vida a Lobezno en X-Men y desde entonces no ha parado de triunfar.

Además, el actor también ha demostrado en más de una ocasión su pasión por la música y sus grandes dotes vocales en cintas como 'Los Miserables' o 'El gran Showman', donde todo el mundo ha podido ver su gran versatilidad escénica.

Jackman se ha ganado una buena fama en todos estos años de carrera por lo que nadie esperaba son las reveladoras palabras de uno de sus mejores amigos, el presentador del programa de radio 'Triple M', Gus Worland, quien ha confesado una parte de él que nadie esperaba. Y es que parece ser que a Hugh Jackman le cuesta sacar la billetera cuando se trata de pagar.

"Normalmente tiene gente con él, o le invitan, así que simplemente entra y sale de los sitios". A lo que añade: "Para mí es un problema, no estoy seguro de que me quede suficiente dinero en mis tarjetas de crédito para seguir con esto", explica Gus Worland en el podcast 'Something To Talk About', que podéis escuchar aquí.

Al final, Gus comenta un incidente que tuvieron en Los Ángeles, en el que su amigo Hugh se 'olvidó' la cartera, y terminó por no pagar a medias la cuenta, que ascendía hasta los 3000 dólares. Pero a pesar de este pequeño problema, Gus cuenta que su relación es inmejorable, y que hablan varias veces al día, incluso por 'Face Time'.

