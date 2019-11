‘Ocean’s Eight’, la versión femenina de la famosa saga protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, ya ha comenzado a rodarse en Nueva York. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kalling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter y Rihanna ya se encuentran en Nueva York protagonizando el reboot que se estrenará el 8 de junio de 2018.

Pero ellas no serán las únicas que aparecerán en la esperada película. Entre el reparto, también estará uno de los protagonistas de 'Ocean's Eleven'. Nada más y nada menos que Matt Damon. Así lo ha confirmado el actor en una entrevista a ET. “Voy a hacer algo pequeño en la película. Aún no lo he leído, pero el elenco es genial y estoy ansioso por ver qué lo que van a hacer estas mujeres. Va a ser muy divertido”, confirmaba el interprete.

De momento, no se ha confirmado ningún otro cameo de los personajes principales de la saga. Pero quién sabe, a lo mejor estas nuevas ladronas necesitan la ayuda de Danny Ocean (George Clooney) o Rusty Ryan (Brad Pitt) para robar un collar en la celebración de la Met Gala. Habrá que esperar impacientes a que confirmen nuevos detalles de la película.