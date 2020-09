¿Una pullita a Angelina Jolie? El críptico mensaje de la novia de Brad Pitt, Nicole Poturalski, en un momento complicado del actor

Nicole Poturalski dejaba de ser persona anónima al convertirse en la nueva novia de Brad Pitt. En las últimas semanas hemos visto a joven modelo alemana de 27 años y el ganador del Oscar han compartido muchos momentos juntos.

A finales de agosto se les vio llegar al aeropuerto de Paris-Le Bourget para pasar unos días en la propiedad de Pitt en Francia, donde se casó con Angelina Jolie, su actual ex mujer, en 2014.

Todo esto ha sucedido cuando Brad y Jolie se encuentran inmersos en el proceso de divorcio y custodia de sus hijos, un procedimiento que está siendo muy tenso para la pareja, y aunque ambos intentaron recuperar su relación de amistad y poner fin a las tensiones, parece que la aparición de Poturalski ha avivado el mal rollo.

En un mes el ex matrimonio tendrá que volver a verse las caras en un juzgado para el tema de la custodia de sus seis hijos y todo apunta a que su relación no va a estar en el punto más cordial. Nicole por su parte, no ayuda, y ha compartido un críptico mensaje, que muchos de los seguidores de la pareja han apuntado a que su receptora es Angelina Jolie.

Te contamos todos los detalles, en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

El encuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt después de confirmarse que el actor tiene nueva novia