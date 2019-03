Una adorable pareja celebra su 57 aniversario de bodas con una sesión de fotos inspirada en 'El Diario de Noa'

Llevan juntos desde hace 57 años, y que la cuenta no pare. Clemma y Sterling le enseñan su amor al mundo en estas fotografías de la fotógrada Stacy Welch-Christ inspiradas en la película 'El Diario de Noa'. La pareja se casó a los cuatro meses de conocerse y durante todos estos años han tenido una relación fuerte e inspirado.

“Soy una persona muy cariñosa y me encanta el amor y abrazar a la gente. Cuando conocí a Sterling, él ya era así, y nos enamoramos inmediatamente. Sterling es la persona más dulce y amable que he conocido. Nos decimos que nos amamos unas 10 veces al día, y eso es lo que yo quería. Dijo que cuando me vio, supo que yo era la elegida" explica Clemma.

La fotógrafa ha explicado que la pareja son las personas más dulces que ha conocido nunca y que realizar las sesión fue una de las mejores experiencias que a tenido detrás de la cámara.

Nosotros tenemos el corazón derretido de amor.