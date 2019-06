"Fue muy intenso": Los tristes últimos minutos de Tom Hanks como Woody en 'Toy Story 4' que el actor tardará en superar

El final de la franquicia llegará con 'Toy Story 4' y los actores que tradicionalmente han puesto sus voces se muestran emocionados cada vez que conceden alguna entrevista o hacen alguna rueda de prensa. Este ha sido el caso de Tom Hanks, la voz de Woody desde 1995 que ha contado cómo vivió el final del personaje que más años ha estado interpretando, y ha develado cómo fueron los últimos momentos que vivió doblando al mítico juguete que ha acompañado a varias generaciones desde su estreno hace ya casi 25 años.

El actor ha desvelado que necesitó un tiempo para asimilar el final: "Cuando sucedió, me sentí como si estuviera al otro lado del río saludando a todos los que había dejado atrás", explicó. "Fue muy intenso". Hanks sabía que estaba viviendo los últimos momentos como Woody: "No quería tener ninguna conciencia de mí mismo, porque sabía que iban a ser las últimas horas que pasaría con esta película. Después piensas: He grabado el último momento de Toy Story". El actor confesó que se sintió muy emocionado porque coincidió la grabación de su escena final en la misma cabina de rodaje en la que grabó la primera película y que no podía mirar a nadie mientras pronunciaba sus últimas frases.

'Toy Story 4' pondrá punto y final a la franquicia que se inició en 1995. Para esta última entrega se ha contado para el guion con John Lasseter, director de la primera película y contará con su reparto habitual encabezado por Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear. Keanu Reeves también participará poniendo voz a uno de los juguetes nuevos.

