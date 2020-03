El último fichaje de 'Aladdin' anticipa una película totalmente nueva

La polémica ha rodeado a la producción desde el principio. El guion de Guy Ritchie no convenció a Disney y buscaron una nueva guionista, algo que no ha debido contentar demasiado al director. No obstante, las cosas volvieron a su estado natural una vez se confirmó el reparto. El mayor reclamo fue la incorporación de Will Smith al proyecto. El carismático actor tendrá la ardua tarea de superar el trabajo de Robin Williams como Genio, uno de los personajes más queridos de la factoría. Pero la nueva incorporación a la película confirma lo que dejaron ver con la llegada de Numan Acar.

Billy Magnussen aparecerá en el remake del clásico de 1992. Pero no será una cara conocida. Encarnará al príncipe Anders, personaje que no vimos en la versión animada de 'Aladdin'. Poco se conoce de la relevancia que tendrá en la historia. ¿Será uno de los pretendientes de Jasmine? ¿Se unirá a la lucha contra Jafar? No lo sabemos, pero esta incorporación al reparto es una buena noticia para la producción, ya que la carrera de Magnussen parece estar en alza, tras haber aparecido en obras tan respetadas como 'El puente de los espías' o 'La gran apuesta'.

El actor Billy Magnussen | seestrena.com

Habrá que esperar para ver el resultado, pero el proyecto empieza a coger forma y, a diferencia de otras adaptaciones anteriores, no se tratará de un calco a la original. Tendremos nuevas tramas y personajes, algo que sumado a la dirección de Guy Ritchie, podría traernos un producto único e innovador.