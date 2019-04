¿El último cameo de Stan Lee está en 'Vengadores: Endgame'?

Es muy probable que 'Vengadores: Endgame' contenga el último cameo de Stan Lee en el Universo Cinematográfico Marvel.

Así lo ha explicado Joe Russo durante un evento con fans en India, el Marvel Anthem Launch, tal y como se puede ver en este vídeo del momento:

"Creo que su último cameo en el Universo Cinematográfico Marvel está en 'Vengadores:Endgame'. No recuerdo si él estaba lo suficientemente bien para rodar un cameo en 'Spider-Man: Lejos de casa'. Fue increíble trabajar con él. Yo he crecido con sus cómics, y era uno de mis ídolos cuando era pequeño. Haber tenido la oportunidad, no solo de trabajar con el material que él ha creado, sino además trabajar con él, es un sueño infantil hecho realidad".

Podremos disfrutar de esta intervención de Stan Lee en una película de Marvel, sea la última o no, a partir del 25 de abril.

