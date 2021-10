'Última noche en el Soho': Así se originó la historia del thriller psicológico de Edgar Wright

'Última noche en el Soho' ('Last night in Soho') es la nueva película de Edgar Wright, con la que el director de 'Baby Driver' regresa a los cines este 19 de noviembre.

La cinta, un thriller psicológico, tiene como protagonistas a Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie y Matt Smith. Esto es lo que cuenta su sinopsis oficial:

"Eloise, una aspirante a diseñadora de moda, es misteriosamente capaz de entrar en la década de 1960, donde se encuentra con una deslumbrante aspirante a cantante, Sandie. Pero el glamour no es todo lo que parece ser y los sueños del pasado comienzan a agrietarse y astillarse en algo mucho más oscuro".

Lo más curioso de todo es que esta idea se le ocurrió a Edgar Wright hace más de diez años, pero eso quedó ahí, en su mente, y antes rodó dos proyectos tan conocidos como 'Bienvenidos al fin del mundo' y 'Baby Driver'. Pero el germen de 'Última noche en el Soho' estuvo siempre muy presente en la imaginación de Edgar.

"Edgar me dijo que tenía ganas de desarrollar la idea en febrero de 2012", recuerda la productora Nira Park, fiel colaboradora del director. "Estábamos concentrados en 'Bienvenidos al fin del mundo y no teníamos un minuto'. Pensé que no pensaría en otro proyecto, pero siguió dándole vueltas. Él estaba en Los Ángeles y yo, en Londres. Vino para una semana de reuniones durante la producción de 'Bienvenidos al fin del mundo' y conseguimos hablar de la idea con Film4, que se entusiasmaron con lo que Edgar les contó. Entonces se trataba de una película de menor presupuesto que el definitivo. En Film4 estaban muy interesados y aceptaron encargar la documentación a Lucy Pardee, con la que Edgar había trabajado en 'Bienvenidos'".

Edgar Wright decidió entonces hablar con Lucy Pardee, ganadora de un BAFTA en 2019 por su trabajo en 'Rocks', para que le ayudara a documentarse sobre diversos elementos que necesitaba para desarrollar la historia.

Entrevistó a un sinfín de personas que habían trabajado o vivido en el Soho en los 70. También recopiló una enorme documentación sobre el funcionamiento de la industria del sexo en el centro de Londres, la opinión de los policías que patrullan la zona actualmente y el comportamiento de los estudiantes de moda, para poder desarrollar el papel de la protagonista.

También investigó el tema de las pesadillas y la parálisis del sueño, así como los encuentros paranormales, los sueños lúcidos y otros elementos que, acabaron apareciendo en el guion. A medida que Edgar Wright recibía esta información, la historia empezó a cobrar forma.

