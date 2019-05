La última frase de este personaje en 'Vengadores: Endgame' se improvisó en el último minuto

La película número 22 del Universo Marvel sigue imparable como número uno en la taquilla mundial. Es ya, con tan solo una semana desde su estreno, la octava película con mayor recaudación de la historia.

Si aún no has visto 'Vengadores: Endgame', no sigas leyendo, esta noticia contiene SPOILERS.

'Vengadores: Endgame' es imprescindible para cerrar las tramas de todos los superhéroes anteriores, que durante 10 años fueron la delicia de todos los fans de Marvel. Ahora los creadores han querido desvelar cómo fue uno de los momentos más emocionantes del film: el adiós a Tony Stark.

Según información recogida por SlashFilm, la última frase que pronuncia Robert Downey Jr. en uno de los momentos más memorables del film, esa que dice: "Yo soy Iron Man" , no estaba en el guión original. Los hermanos Russo lo dejan claro: "Tony no iba a decir nada en ese momento. Estábamos en la sala de edición y pensamos: 'Tiene que decir algo. Este es un personaje que ha vivido y muerto por sus ocurrencias'. Y, simplemente, no podíamos... Intentamos un millón de frases diferentes. Thanos dice 'Soy inevitable' y nuestro editor Jeff Ford, que ha estado con nosotros en las cuatro películas y es un contador de historias increíble, dijo: '¿Por qué no cerramos el círculo y que diga 'Soy Iron Man'?. Enseguida dijimos: '¡Preparad las cámaras! Lo grabamos mañana'"

Así fue como el guión cambió y se consiguió cerrar el círculo, ya que esas mismas palabras las pronunció Tony Stark en 'Iron Man' cuando desveló su identidad en una rueda de prensa.

