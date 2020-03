Uggie, el perro de 'The Artist', cenará con Obama

El próximo 28 de abril Uggie hará otro triunfal paseillo aunque esta vez no será por la alfombra roja, si no por los pasillos de la residencia de Barack Obama. El Washington Times ha decidido invitar al can a la cena de periodistas a que acudirá acompañado de su inseparable cuidador, Omar Van Mullen.

Según adelanta The Huffington Post, el talentoso perro incluso intentará darse un apretón de manos -o de pezuñas- con Obama. Uggie compartirá velada con prestigiosos periodistas, celebrities y políticos estadounidenses, en una gala que este año estará presentada por el cómico Jimmy Kimmel.

Aunque a priori pueda parecer que no es el lugar idóneo para un perro, lo cierto es que Uggie ya tiene mucha más experiencia en cuestiones de etiqueta y protocolo que la mayoría de los bípedos. Desde que comenzara la vorágine de premios y festivales que han encumbrado a la cinta rancesa The Artist, el Jack Russell Terrier ha demostrado su savoir-faire en todo momento.

De los Globos de Oro a los Oscar pasando por su momento estrella: el día que se alzó con el Golden Collar Award. Aquella noche -su noche- en la que el collar fue a parar a su cuello, haciéndose con el máximo galardón en esta suerte de Oscar caninos por su memorable trabajo en The Artist.