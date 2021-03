Tyler Perry, la estrella de Hollywood que ayudó a Meghan Markle y el príncipe Harry a escapar cuando cortaron lazos con la Familia Real

Meghan Markle y el príncipe Harry abandonaron su posición como miembros de la Familia Real británica hace más de un año, y ahora han concedido una mediática entrevista, que se emite en exclusiva en España este sábado en Antena 3, donde han contado toda su verdad con impactantes revelaciones sobre la Monarquía y la difícil situación que vivieron.

Uno de los sorprendentes detalles que los duques de Sussex aclaran es cómo consiguieron mudarse de Inglaterra, y por qué se vieron obligados poco después a salir también de Canadá, con ayuda de Tyler Perry.

Tyler Perry es un magnate de Hollywood con créditos como director, actor, cómico, productor y guionista en su prolífica carrera. Conocido en gran medida por sus películas creadas para su álter ego, Madea, Perry es todo un icono para la comunidad afroamericana y su imperio le ha llevado a aparecer como billonario en la revista Forbes.

Cómo ayudó Tyler Perry a Harry y Meghan

En su famosa entrevista con Oprah Winfrey, que puedes ver en España este sábado en Antena 3 y el domingo en laSexta, el príncipe Harry y Meghan Markle que su intención era seguir sirviendo a la Reina Isabel, pero que necesitaban algo de espacio para proteger a su familia.

Por ello, la familia se instaló en la Isla de Vancouver, en Canadá, miembro de la Mancomunidad de Naciones Británicas para seguir conectados con la Corona. Pero, según cuenta el príncipe Harry, todo cambió cuando la Institución le comunicó que cortaban sus lazos por completo con la Familia Real, tanto económicamente como su equipo de seguridad, justo antes de que estallara la pandemia.

"De repente me golpeó, 'Espera, las fronteras podrían cerrarse, nos van a quitar la seguridad, quién sabe cuánto va a durar el confinamiento, el mundo sabe dónde estamos, no es seguro, no estamos seguros, probablemente necesitamos salir de aquí'", confiesa Harry.

En el vídeo de arriba puedes ver en palabras de Harry y Meghan cómo Tyler Perry salió en su rescate.

