El tuit eliminado de Rachel Zegler con el que respondía a las críticas por ser la nueva Blancanieves

Los remakes en acción real de Disney siguen en marcha, y, con 'La Sirenita' como el próximo proyecto, parece que 'Blancanieves' también verá la luz más pronto que tarde, con Rachel Zegler como protagonista.

Nadie puede negar el éxito que está teniendo Disney trayendo de vuelta los clásicos animados que les hicieron convertirse en la gigante que son ahora. Desde que comenzasen con esta idea, ya han sido 10 las películas que han regresado para alegría de los más nostálgicos, la más destacable, 'El Rey León', recaudando más de 1.500 millones de dólares.

Y uno de los regresos que no podía faltar es 'Blancanieves', la película que lo empezó todo para Disney y que supuso un antes y un después en el cine de animación. Ya se ha anunciado que Rachel Zegler será quién de vida a la Blancanieves, y no podía estar más contenta, anunciando así su papel en la película.

Parece que Rachel ya se ha hecho un hueco en Hollywood. No solo por poder protagonizar este regreso, sino porque también está involucrada en otra vuelta de una película mítica, y estamos hablando de 'West Side Story', que se estrenará en diciembre de este año.

Por desgracia, tras el anuncio de Rachel como la nueva Blancanieves, ha habido cierta polémica, y se desataron algunos comentarios desafortunados sobre la gran diferencia entre Rachel y Blancanieves debido a su tono de piel. A esto, la actriz ha querido responder en su cuenta de Twitter, tirando de humor, esto decía: "Si, soy Blancanieves. No, no me estoy blanqueando la piel para el papel". Esto fue el tuit que pusó, sin embargo, horas después borró la publicación.

Los próximos remakes de Disney

'Cruella' ha sido el último regreso de un personaje Disney en acción real, ahora los fans esperan con ansias los siguientes proyectos que traen de vuelta a sus personajes de animación favoritos. Disney ya prepara la vuelta de todos sus clásicos, el más cercano es 'La Sirenita', pero los más nostálgicos pueden estar tranquilos, porque también veremos la vuelta de 'Peter Pan', 'Robin Hood' o 'Hércules'.

