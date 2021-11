Trump acusa a Alec Baldwin de haber disparado intencionadamente a Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust'

El expresidente de EEUU Donald Trump ha acusado al actor Alec Baldwin de haber disparado intencionadamente a la directora de fotografía Halyana Hutchins en el plató de 'Rust'.

Trump participó en el programa de radio de Christ Stigall el pasado jueves, donde expresó: "Creo que él tuvo algo que ver con eso, ¿cómo se coge un arma, si está cargada o no, y apuntas a alguien que ni siquiera está en la película, y aprietas el gatillo?".

Baldwin se encontraba rodando su última película, 'Rust', cerca de Santa Fe, Nuevo México, cuando le entregaron una pistola que le habían dicho no tenía munición real y con la que, según la policía, disparó y mató de un tiro a Halyna Hutchins e hirió al director de la película, Joel Souza.

El expresidente Trump continúa diciendo: "Incluso si estaba cargada... Es algo extraño, quizás él la cargó. ¿A quién le darían un arma: 'Aquí Alec, aquí está tu arma','ah vale', se pondría de pie, apuntaría a una persona y apretaría el gatillo. Y: 'Oh, hombre, ha salido una bala', ella está muerta. Le pasa algo. Es un tipo enfermo".

Durante el mandato de Trump, el actor Alec Baldwin imitó en el programa 'Saturday Night Live' al político y empresario. En el programa de radio, Trump considera que dichas imitaciones "eran terribles" y que su comportamiento es reprobable: "Lo he observado durante años. Se mete en peleas a puñetazos con los reporteros. Todo lo que hace, es un tipo volátil. Es un chiflado".

Trump quiso también explicar cómo habría manejado él la situación si hubiera estado en el lugar de Baldwin y le hubieran dado una pistola en un rodaje: "Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y le dispararía. No me importaría revisar el arma. Si te dan un arma no vas a apuntar a nadie".

"Ella era la directora de fotografía, ni siquiera es una actriz que está en el set de rodaje contigo, era una directora de fotografía, eso significa que cogió el arma y apuntó a la directora de fotografía, apretó el gatillo y ella murió".

La respuesta de Alec Baldwin, con pocas palabras

Como toda respuesta, Baldwin publicó en su cuenta de Instagram la captura de pantalla de un artículo de The Wrap que titula: 'Trump lanza la afirmación temeraria de que Alec Baldwin disparó intencionadamente a la directora de fotografía de 'Rust''. No ha querido hacer más comentarios.

