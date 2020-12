"Me lo dijo con los ojos inyectados en sangre": El triste relato del hijo de Audrey Hepburn sobre la desdicha del icono de Hollywood

La imagen de Audrey Hepburn con su vestido negro y su collar de perlas frente al escaparate de la joyería Tiffany en 'Desayuno con Diamantes' es inmortal. La actriz se convirtió en una de los rostros más importantes del Hollywood dorado y vivió una vida plaga de éxitos pero, más allá de su triunfo laboral, Audrey tuvo algunas sombras en su vida.

La actriz está de plena actualidad tras salir un documental donde se plasman algunos de sus grandes secretos y traumas llamado, 'Audrey, más que un icono'. En él se habla del abandono que sufrió Audrey por parte de su padre, de su infancia marcada por la guerra, su huida a Estados Unidos junto a su madre en busca de un mundo mejor.

Pero, una vez alcanzó la fama y el éxito, la actriz no tuvo mucha suerte en su vida personal marcada por dos matrimonios frustrados. Ahora su hijo, Sean Hepburn Ferrer, ha concedido una entrevista a 'The Sun' donde habla de la desdicha de su madre en al amor.

Audrey se casó por primera vez en 1957 con el actor y productor de origen español Mel Ferrer, relación de la que nació su primer hijo Sean y que duró hasta 1968. Aunque, la actriz sufrió mucho hasta que logró ser madre ya que tuvo varios abortos: "Ella había esperado toda su vida para tener una familia. Es lo que quería de su vida", dice su hijo.

Sean también habla de la tensa relación que tuvieron sus padres marcada por el carácter neurótico de su progenitor: "Creo que tuvo que luchar por todo. Fue difícil. Era neurótico en ciertos aspectos: acerca de la perfección, al borde de ser un adicto a la rabia, inquietante. Estamos unidos por los grandes sentimientos y son las pequeñas cosas las que nos separan".

"Trabajaban y viajaban todos los días juntos. En los años que estuvieron juntos, probablemente pasaron tantas horas juntos como aquellos que estuvieron juntos durante 35. Eso tiene un precio", explica.

Tras este fracaso sentimental, Audrey volvió a encontrar el amor en el psiquiatra italiano Andrea Dotti a quien conoció en un crucero tras su divorcio y con quien se casó en 1969 y tuvo su segundo hijo, Luca.

Pero no resultó ser la relación que la intérprete había soñado ya que fueron muchas las infidelidades que Hepburn tuvo que sufrir por parte de su marido, tanto que los paparazzis llegaron a verlo hasta con 200 mujeres distintas mientras estaba casado con ella: "Mi madre ya tenía sospechas, y esto fue la revolución sexual de los sesenta", comenta.

Tal es así, que con solo 12 años Sean vivió un duro episodio junto a su dolorida madre: "Sabía que había dificultades. Mi mamá me sentó con los ojos inyectados en sangre, me dijo lo que estaba pasando y me preguntó qué pensaba", explica. "Fui un niño. No sabía cómo ayudarla".

Aunque Audrey se aferró al matrimonio no pudo más y en 1982 se separaba por segunda vez. Aunque, finalmente la actriz logró encontrar el amor que tanto había deseado con Robert Wolders, con quien no se casó pero al que consideró siempre su marido.

Seguro que te interesa:

¿Suicidio, asesinato o accidente? La extraña muerte de Brittany Murphy vuelve a estar de actualidad