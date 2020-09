"Estarás siempre en mi corazón": El triste mensaje de Letitia Wright a Chadwick Boseman, su hermano en 'Black Panther'

Chadwick Boseman ha dejado un vacío en el corazón de muchas personas que lo conocían, tras su fallecimiento por un cáncer de colon que padecía desde hace 4 años.

Es por ello que el actor de 'Black Panther' ha recibido una oleada de mensajes en recuerdo a su memoria, como el que ha hecho en forma de vídeo la actriz que hacía de su hermana en la película, Letitia Wright.

En el vídeo, Letitia pone su voz al mensaje con imágenes de escenarios naturales, en el que dedica palabras como estas: "Un alma tan hermosa, que cuando entrabas en una habitación, había calma. Siempre te movías con gracia y facilidad. Cada vez que te veía, el mundo era un lugar mejor", recitaba Wright a modo de poema.

"No hay palabras para describir cómo me siento, cómo todos nos sentimos, que perderte es algo que se nos impone", dice la actriz. "Para aceptar esto como una nueva realidad, desearía poder despedirme. Te envié un mensaje un par de veces, pensé que solo estabas ocupado. No sabía que estabas lidiando con tanto".

El vídeo también cuenta con imágenes de la primera vez que se conocieron en el rodaje de Black Panther como los hermanos T'Challa y Shuri, para lo que escribía: "También está escrito que todas las cosas son renovadas, hay luz en las tinieblas. Chorros de agua viva fluyen, dando nueva vida. Y todo lo que nos queda ahora es permitir que todas las semillas que has plantado en la tierra crezcan, florezcan, se vuelvan aún más hermosas. Estarás siempre en mi corazón".

