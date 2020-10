La trilogía de 'The Batman', ¿en peligro? Los supuestos problemas entre Robert Pattinson y Matt Reeves en el rodaje

Esta semana se confirmaba el retraso de algunos y grandes esperados estrenos como 'Dune' o 'The Batman'. Parece ya claro que tendremos que esperar hasta 2022 para ver a Robert Pattinson como el joven Bruce Wayne.

Estaba previsto que 'The Batman' fuera el inicio de una nueva trilogía para el superhéroe de Gotham, pero tras ver lo que asegura el youtuber Doomcock, igual no se puede dar por sentado.

Siempre según este youtuber, parece que el rodaje de 'The Batman' no está siendo del todo plácido. Doomcock dice que sus fuentes insisten en que la producción está en crisis y que Robert Pattinson y Matt Reeves no dejan de chocar.

Incluso llega a asegurar que en realidad el actor no contrajo el coronavirus, y que este hecho se usó como tapadera para que Pattinson pudiera ponerse en forma por exigencia del cineasta tras decir en una entrevista durante la cuarentena que no había hecho nada de ejercicio.

La situación entre actor y director sería en este momento tan tensa, según el youtuber, que Matt Reeves no quiere volver a trabajar con Robert Pattinson y que considera que sólo habrá una película, con los planes para unas posibles secuelas cerca de ser descartados.

El mismo Doomcock dice que hay que tomar esta información con cautela, así que solo podemos decir que el tiempo se encargará de darle la razón o quitársela.

Seguro que te interesa:

¿Cómo lo hizo? El secreto mejor guardado de Robert Pattinson en 'El diablo a todas horas' que tuvo a todos muy preocupados