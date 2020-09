Tras su drástica transformación: Rebel Wilson presenta a su guapo y millonario novio 11 años más joven que ella

La llegada a los 40 está sentando de maravilla a Rebel Wilson quien hace unos meses daba un cambio drástico a su vida y anunciaba que iba a empezar a cuidarse. El resultado ya es más que evidente y, por ahora, ha perdido una gran cantidad de peso.

Pero este no es el único gran cambio que la actriz ha experimentado, y es que ahora Rebel ha abandonado la soltería y acaba de presentar de forma oficial a su nuevo novio. Este mágico momento lo han vivido en un viaje que han hecho juntos a Mónaco donde han posado por primera vez sobre una alfombra roja.

Primero la pareja asistió a la Gala de Salud Planetaria del Príncipe Alberto, celebrada en el Casino de Mónaco. Y, después han acudido a una exposición en Villa Paloma, el museo nacional de Montecarlo, donde la actriz ha posado junto al príncipe Alberto.

"Conociendo al príncipe con un príncipe azul a mi lado: qué noche para recordar en Mónaco", decía la actriz en Instagram.

El afortunado que ha robado el corazón de la intérprete se trata de Jacob Busch, un rico heredero perteneciente a una de las familias más acaudaladas de Estados Unidos, concretamente son los dueños de la cervecería Anheuser-Busch, quienes produce la cerveza más popular de América, Budweiser.

Pero, además, Jacob tiene su propia empresa con la que ha seguido el camino de su familia y en 2016 creo Son´s Beer junto a dos amigos.

Busch es 11 años mayor que Rebel pero esta no es la primera relación que tiene con alguien a quien le saca bastantes años. Anteriormente estuvo con la estrella televisiva de 'The Housewives of Beverly Hills' Adrienne Maloof quien tiene 59 años.

Al parecer Rebel conoció a Jacob Busch a través de un amigo y llevan un tiempo saliendo, aunque han pasado la cuarentena separados, él en Los Ángeles y ella en Australia: "Son oficialmente novio y novia", afirma una fuente a 'People'.

"Es un caballero, tiene modales de la vieja escuela y la trata bien", continúa diciendo la fuente. "Él también es muy consciente de la salud y se han estado motivando mutuamente con sus viajes de salud".

