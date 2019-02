Nuevo tráiler de 'Vengadores: Endgame' estrenado en la Super Bowl: "Algunos consiguen olvidar. Pero nosotros no"

El próximo 26 de abril se estrena una de las películas más esperadas del año, 'Vengadores: Endgame' donde, por fin, veremos cómo algunos de nuestros superhéores favoritas se unen de nuevo para solucionar el desastre que ocasionó Thanos tras el final de 'Infinity War'.

Marvel ha estrenado un nuevo tráiler de la película en el espectáculo deportivo de la Super Bowl que ha revolucionado a todo el mundo. Solo las primeras imágenes ya te dejan sin palabras tras mostrarnos a los superhéroes desaparecidos por el chasquiso de Thanos. Para después responder una de las grandes incógnitas del primer avance, ¿Quién va a ayudar a Iron Man? Que como sabes estaba perdido en el espacio.

A lo largo de todo el vídeo escuchamos a Capitán América hablar en voz en off y tiene un mensaje muy claro que enviar: "Algunos consiguen olvidar. Pero nosotros no. Nosotros no". Por lo que Steve Rogers será en el encargado de volver a reclutar a los Vengadores para que empiece de nuevo la acción.

