Tráiler de 'Tick, Tick… Boom!', la primera película de Lin-Manuel Miranda con Andrew Garfield cantando

Lin-Manuel Miranda es uno de los rostros más importantes de Hollywood en estos momentos después de hacerse un nombre propio como actor, cantante y compositor.

Así está detrás de títulos tan importantes en Broadway como 'In the Heights' o 'Hamilton' pero lo que no había hecho hasta ahora dirigir ninguna película.

Pero el momento ya ha llegado y el próximo 19 de noviembre estrena 'Tick, Tick… Boom!' en Netflix, una película musical sobre el autor teatral Jonathan Larson.

Larson fue el creador del musical que lleva el mismo nombre que la película, 'Tick, Tick… Boom!' y de 'Rent'. La cinta muestra a un joven Larson en 1990 trabajando de camarero mientras lucha por hacerse un hueco en Broadway. Además, refleja el multiculturalismo, la adicción y la homofobia de la sociedad del momento donde el Sida seguía haciendo estragos.

Junto a Andrew Garfield el reparto se completa con nombres como: Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, MJ Rodriguez, Bradley Whitford y Tariq Trotter.