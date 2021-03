Tráiler de 'In the Heights' y todos los detalles sobre la película del musical que Lin-Manuel Miranda soñó con 19 años

El nuevo tráiler de 'In the Heights' ha sido emitido durante la gala de los Grammy esta pasada madrugada.

Unas horas antes, el sábado por la tarde, tuvimos la oportunidad de participar en un evento virtual con periodistas de todo el mundo en el que participó Jon M. Chu, director de la película, Lin-Manuel Miranda, creador del musical y productor y Quiara Alegría Hudes, guionista, además de todo el elenco.

En dicho evento, además de ver el tráiler que ahora tienes sobre estas líneas, su reparto charló sobre lo que había significado para ellos trabajar en una película así.

El reparto de 'In the Heights' al completo | Warner Bros.

La historia de 'In the Heights' ('En un barrio de Nueva York') presenta a un grupo muy variado de personas con un aspecto en común: todas viven en el barrio de Washington Heights, en la parte norte de Manhattan.

Lin-Manuel Miranda, que comenzó a escribir este musical que primero pasó por Broadway a los 19 años y verá a sus 41 'In the Heights' transformado en esta película, explicó que "mientras hablo tengo una vista que da al Barrio. Amo este lugar y en esta película vamos a explorar el concepto de "hogar, la idea de qué significa HOGAR para cada uno de nosotros".

El encargado de transformar esta historia a la gran pantalla ha sido Jon M. Chu, director de la exitosa 'Crazy Rich Asians'. Para él, que por su ascendencia china no forma parte de la comunidad que retrataba, esto no supuso ningún reto ya que "yo no soy de allí, pero sé cómo conecta la historia conmigo. El reparto me guió en cada paso, incluso con la comida, o con los pequeños detalles".

Póster de 'In the Heights' | Warner Bros Spain

Anthony Ramos, que interpreta a Usnavi, insiste en la importancia de hacer una cinta así, ya que: "nunca había visto una película en la que alguien se parecía a mi madre, o a mi tía, o a mi abuela. Nunca había visto tantos latinos en mitad de una película, y cantando sobre el orgullo y de dónde vienen". El actor elogiaba el trabajo del director, por su capacidad de "pensar en grande". "Jon es increíble, solo tiene grandes ideas. Y eso es lo que diferencia a una película de una gran película. La escena del 'carnaval de barrio' se grabó en solo un día".

Por su parte Leslie Grace, que da vida a Nina, explicó que para ella era "algo increíble, ver el tráiler y ver que formo parte de algo tan bonito y que representa a tanta gente que conozco".