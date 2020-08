Tráiler de 'The Devil All the Time': Robert Pattinson y Tom Holland se enfrentan en el esperado thriller

'The Devil All the Time' es la nueva película protagonizada por Robert Pattinson y Tom Holland, que cuenta la historia de un pueblo de Ohio, Knockemstiff, en el que distintos personajes siniestros convergen en torno al de Holland, de los que tiene que protegerse a sí mismo y a su familia.

La película cuenta con un extenso reparto entre el que se encuentran nombres como Jason Clarke, Riley Keough, Sebastian Stan, Eliza Scanlan, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, y Haley Bennett, además de los anteriormente mencionados.

Según declaraciones de su director, Antonio Campos, para Entertainment Weekly, "Ha sido un libro difícil de adaptar porque había muchas cosas que nos gustaban. Soy un gran fan del gótico sureño y el noir y este era una perfecta unión entre los dos. A veces puedes estar adaptando una pieza y piensas como, bueno, hay una semilla de una buena idea aquí y simplemente tiraré todo y empezaré de cero".

Esta supone una nueva oportunidad para Holland para demostrar sus dotes interpretativas más allá del Universo Marvel. Ambos, Holland y Pattinson, se encontrarían también trabajando en otras producciones según se ha confirmado, 'Uncharted' de la saga de videojuegos y 'The Batman', del personaje de DC Comics.

El actor de 'Crepúsculo' también verá pronto estrenada la última película de Christopher Nolan en la que trabaja junto a John David Washington, 'Tenet'. 'The Devil All the Time' ha fijado su estreno para el 17 de septiembre. Puedes ver el tráiler aquí.

