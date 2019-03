Tráiler de la terrorífica '11- 11- 11'

El próximo 11 de noviembre tened cuidado con las puertas porque, según 11-11-11, por alguna de ellas nos visitarán los seres que habitan el 'otro mundo'. '11-11-11' lleva el sello de Darren Lynn Bousman, el autor de las sangrientas Saw 2, Saw 3 y Saw 4.

El thriller de terror se basa en la teoría de la numerología que asegura que los Ángeles Guardianes usaban el número 11 para alertar a los humanos de que el mal estaba cerca. En la fecha del título, la misma en la que se estrena la película, una puerta se abrirá (avisamos que no sabemos cuál) y algo del más allá se colará en nuestro lado.

Para los que no lo sepan, la película comenzó a rodarse el 11 del 1 del 2011 en Barcelona, por si alguien reconocer la ciudad en alguna de las estampas apocalípticas del tráiler.