Tráiler oficial de 'Los hombres que no amaban a las mujeres' de David Fincher

La adaptación cinematográfica de la primera entrega de la exitosa saga literaria de Stieg Larsson corre a cargo del genial David Fincher. Las primeras pistas nos llegaron con el primer tráiler de la película, en el que pudimos ver la nueva adaptación de 'Los hombres que no amaban a las mujeres'.

Después nos presentaron a los 18 personajes de la película con "fichas policiales" y nos dejaron echar un vistazo a dos téaser - póster. Uno de ellos tuvo que ser censurado ya que en la imagen aparecía la actriz Rooney Mara enseñando el pecho. El otro cartel todavía no está acabado pero juega con [[LINK:INTERNO|||20110919-NEW-00066-false|||las caras de Daniel Craig y Mara creando efectos ópticos]].

Pero para que una campaña promocional esté al completo nos faltaba el tráiler. Un tráiler en condiciones de tres minutos y medio que nos dejarán ver parte del resultado final.

En esta nueva versión el papel protagonista de Lisbeth Sandalo estará interpretado por Rooney Mara que ya trabajó a las ordenes de Fincher en 'La red social' donde interpretaba a la novia de Mark Zuckerberg. Salander es una chica llena de piercings y tatuajes, bisexual que además es hacker informática. Para el papel Mara ha sufrido una transformación total cortándose el pelo, poniéndose piercings y dibujandose los famosos tatuajes.

El argumento sigue siendo el mismo. Un rico industrial llamado Henrik Vanger contrata a un periodista, Mikael Blomqvist (Craig), para saber qué fue de su sobrina, desaparecida hace nada menos que 40 años.

La versión yanki del best-seller de Stieg Larson, 'The girl with the dragon tattoo' (conocida en España como 'Los hombres que no amaban a las mujeres') se encuentra en fase de post producción y llegará a nuestros cines el 13 de enero de 2012. En Estados Unidos lo hará unos días antes, el 21 de diciembre.