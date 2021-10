Tráiler de 'Licorice Pizza': Paul Thomas Anderson regresa con el primer amor

Paul Thomas Anderson sigue dando mucho de que hablar en Hollywood y su nuevo proyecto 'Licorice Pizza' va a traer cola. El director ya prepara su siguiente película en la que contará con actorazos como Bradley Cooper, Sean Penn o Maya Rudolph.

'Licorice Pizza' es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973. Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, la película nos muestra las dificultades que implica vivir el primer amor.

Para protagonizar esta comedia romántica debutarán tanto Alana Haim como Cooper Hoffman en un papel de relevancia en la gran pantalla. A esto hay que añadir que Cooper es el hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, que nos dejó en 2014 con tan solo 46 años.

Por el momento han desvelado que 'Licorice Pizza' se estrenará en los cines de España el 4 de febrero del próximo año.

Poster de 'Licorice Pizza' | Metro Goldwyn Mayer (MGM)

La reacción de John C. Reilly tras ver a Alana Kane

El actor John C. Reilly se ha quedado sin palabras tras ver la actuación de Alana Kane en 'Licorice Pizza', la próxima película de Paule Thomas.

Durante una entrevista en Interview Magazine ha explicado cómo vio a Bradley Cooper junto a Alana Kane: "Cuando Paul me mandó esa primera prueba (con Bradley Cooper y Alana Kane), estaba en plan, 'Tío, si puedes mantener ese sentimiento de libertad, creo que tienes la película'".

Y continúa contando: "Ya conoces la frase, '¿No puedo quitarle los ojos de encima?' Ya había vivido esta sensación antes, viendo una chimenea o a un bebé, pero pocas veces me ha pasado con adultos. Cuando visité el set, recuerdo sentarme y estar pegado al monitor, incluso cuando estaban entre escenas. Me giré a Paul y le dije, 'No puedes quitarle los ojos de encima'. Entonces me miró y me dijo, '¿Verdad?'.

A lo que termina añadiendo: "El único actor que me ha conseguido transmitir algo parecido es Joaquin Phoenix. Verle es como observar a un mapache buscando comida entre la basura. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Por qué mirar el resto de cosas? Es muy difícil mantener esa energía en cámara, Alana. Dicho por un payaso como yo".

