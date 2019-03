Primer tráiler de 'Truth or dare': Lucy Hale y Tyler Posey protagonizan lo nuevo de Blumhouse

El argumento de 'Truth or Dare' gira en torno al conocido juego de 'Atrevimiento o verdad' que, nadie sabe cómo, se vuelve mortal cuando los participantes que mienten, o rechazan hacer el desafío mueren de forma sospechosa.

Fotograma de 'Truth or Dare' | Universal Pictures

Blumhouse, que nunca defrauda a los amantes del cine de terror más alternativo, recordemos que en los últimos meses nos ha dado las geniales 'Get Out' y 'Feliz día de tu muerte', trae en esta ocasión junto a Universal Pictures 'Truth or Dare', con Lucy Hale de 'Pretty Little Liars' y Tyler Posey de 'Teen Wolf' como protagonistas.

La cinta, dirigida por Jeff Wadlow, llegará a los cines españoles el 4 de mayo y en Se Estrena ya estamos deseando verla.