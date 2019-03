Tráiler de 'The Shape of Water': Déjate enamorar por el nuevo monstruo de Guillermo del Toro

Estreno en España el 26 de enero

Después de dejar con la miel en los labios a sus seguidores y confirmar que no estará en la secuela de 'Pacific Rim', Guillermo del Toro tiene nuevo proyecto. Sus películas siempre se han caracterizado por el protagonismo de los monstruos, encontrar el equilibrio entre la ficción y la realidad sin cruzar ninguna de las dos barreras. Ahora, en 'The Shape of Water', del Toro nos lleva a la Guerra Fría y nos hace cuestionar los valores de la humanidad. Esta vez Michael Shannon le pondrá las cosas difíciles a Doug Jones y Sally Hawkins. Porque otra de las características de este director es la buena construcción de sus antagonistas y esta película parece tener todos los ingredientes para devolvernos la mejor versión de Guillermo del Toro.