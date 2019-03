Tráiler de 'Nación Salvaje', la película de la que todo el mundo habla

¿Crees que lo que pasó en Salem no se puede repetir? Eso es porque no has visto 'Assassination Nation' ('Nación Salvaje'), la cinta dirigida por Sam Levinson en la que cuatro chicas jóvenes pasan a ser el objetivo de todo el pueblo después de que su información personal se filtre por un hacker anónimo.

La cinta ha pasado por el Festival de Sundance y el de Sitges con gran éxito de crítica y estamos casi seguros de que estás deseando que llegue el 29 de marzo, fecha de su estreno en España, para ir a verla.

