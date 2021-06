Tráiler de 'Candyman': Si dices su nombre 5 veces delante de un espejo... prepárate

Universal Pictures ha querido compartir un nuevo tráiler de 'Candyman', el reboot de la película original que se estrenó en 1992 y que será el regreso a lo grande de la saga de películas de terror. El renacer de la franquicia viene de la mano de Nia Dacosta, que dirigirá este nuevo enfoque a 'Candyman', producida por Jordan Peele y protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, Colman Domingo, Teyonah Parris y Tony Todd.

En el tráiler, que puedes ver arriba, se vuelven a utilizar las imágenes animadas del prólogo que se pudieron ver en el primer teaser que se presentó del reboot. Además, esto supone el regreso del Candyman original, y, es más que probable, que veamos a un nuevo inquilino para este espíritu tan vengativo.

Esta es la sinopsis de la nueva versión de 'Candyman':

Desde hace años, los residentes de las viviendas de protección social del barrio de Cabrini-Green (Chicago) han vivido aterrorizados por una fantasmagórica historia que se ha ido transmitiendo de generación en generación: la leyenda de un sobrenatural asesino con un garfio a modo de mano, que se aparece con solo repetir su nombre cinco veces frente a un espejo.

Una década después de la demolición de la última torre de Cabrini, el artista Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) y su pareja, la galerista Brianna Cartwright (Teyonah Parris), se han mudado a un lujoso loft de la zona, gentrificada con el paso de los años y habitada ahora por jóvenes adinerados. Con la carrera artística de Anthony en plena crisis creativa, un encuentro fortuito con un vecino del barrio (Colman Domingo,) conduce a Anthony a explorar la trágica historia real que dio origen a Candyman.

Ansioso por conservar su estatus en las élites artísticas de Chicago, Anthony comienza a investigar los macabros entresijos de los mitos que rodean a Candyman como inspiración para su obra. De esta manera, y sin ser consciente de ello, Antony comienza a abrir la puerta de un mundo que amenazará su propia cordura y desatará una aterradora ola de violencia.

El regreso de esta mítica película de terror de los 90' se podrá disfrutar a partir del 27 de agosto en los cines de España.

Otros reboots que vienen este año

'Candyman' no es la única película que vuelve a la gran pantalla, y parece que a Steven Spilberg, aunque no le gustase la idea para su película 'Tiburón', si ha visto con buenos ojos dirigir la vuelta del musical 'West Side Story'. En principio, el duelo de las bandas 'Sharks' y los 'Jets', se podrá disfrutar el 1o de diciembre de este año.

Steven Spielberg estrena en los Oscar del primer teaser de 'West Side Story' | 20th Century Fox.

Y no solo la gran pantalla, sino que alguna serie también va a hacer su regreso, como es el caso de 'Sexo en Nueva York', que hará su regreso con 'And Just Like That'. Aunque no han conseguido reunir al grupo de chicas completo, los fans ya saben que la miniserie contará con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Chris Noth.

