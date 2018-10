El trágico final de 'Toy Story 4', ilustrado en estos pósters

Después de que se confirmase que en junio de 2019 podremos disfrutar de la cuarta entrega de 'Toy Story', comenzaron los rumores de que tendría un trágico final, algo que ha confirmado su protagonista Tim Allen, que presta su voz una vez más a Woody, con sus alarmantes declaraciones.

Así, por las redes comenzaron a circulan dos perturbadores pósters de la cinta donde aparece el sombrero de Woody abandonado en el desierto y un alerón de Buzz Lightyear destrozado y a la deriva en el espacio.

No obstante, no temáis porque ambos pósters son fan art, es decir, no oficiales. Por el momento habrá que agarrarse al hecho de que su triste final pueda deberse más a un punto más emotivo como el que vimos en la entrega anterior, aunque los fans no pueden evitar seguir preocupados.