Tim Allen devuelve la esperanza a los fans preocupados por el final de 'Toy Story 4'

Para todos aquellos fans a los que el final de 'Toy Story 3' les dejó hechos un desastre emocional, los responsables de 'Toy Story 4' ya han avisado de que el final de esta nueva entrega también será desgarrador.

Esto hizo que preocupadas teorías sobre lo que le ocurriría a los personajes empezaran a circular por Internet, algo que ahora podría tranquilizarse con las declaraciones de Tim Allen a ET, actor que ha dado vida a Buzz Lighyear desde hace 23 años.

"Una vez que hemos hecho cuatro, se pasa el umbral que va más allá de la trilogía, así que no veo ninguna razón para no hacer [Toy Story 5]. Si me preguntas a mí, yo diría hagamos cinco".

Esperanzador, ¿verdad? De momento nos centraremos en 'Toy Story 4', que se estrena el 21 de junio en España.

