'Toy Story 4': La escena final de la nueva película de Pixar es tan emotiva que no podrás soportarla

Si hay una película emotiva por excelencia esa es 'Toy Story' y más si llevas viéndola desde que eras un niño, como le ha pasado a la mayoría de sus seguidores. La saga de muñecos animados demostró que la tercera entrega estaba especialmente pensada para aquellos fans que se criaron viendo las películas, al dejar un tierno mensaje que conmocionó a todo aquel que acudió a verla. Ahora, parece se que 'Toy Story 4' va a ser la cinta más emotiva que se ha visto hasta ahora de la saga. Ve preparando los pañuelos.

Así lo ha confirmado Tim Allen, el cómico actor que da voz a Buzz LightYear, durante su aparición en el programa 'The Talk', según recoge el medio People. El inteérprete ha explicado que le costó aguantarse las lágrimas tras la emotividad de algunas de las escenas finales: "Sí, tengo que resistirme a ponerme emocional. No quiero desvelarlo, pero esta es una historia increíblemente genial. Es muy emotiva, es tan divertida, es tan grande, la idea que se les ocurrió me sobresaltó. Ni siquiera pude superar la última escena. Allen no ha querido entrar en más detalles para no desvelar nada: "No puedo hacerlo. No puedo decir nada más. Tiene personajes geniales, pero un par de las escenas finales han sido muy difíciles de superar".

De momento se conoce que esta nueva película volverá a traer a las voces icónicas que cautivaron por primera vez a la audiencia en 1995. Tom Hanks regresará para interpretar a Woody, mientras que Joan Cusack (Jessie), Bonnie Hunt (Dolly) y Laurie Metcalf (La madre de Andy) retomarán sus papeles.

La emotiva película de Pixar llegará a los cines en junio de 2019.