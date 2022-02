Tom Holland y Zendaya dan un paso muy importante en su relación

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas más queridas de Hollywood. La pareja se enamoró mientras rodaban las películas de 'SpiderMan', como ya es prácticamente tradición. Sin embargo, parece que esta relación va mucho más allá de un "amor de rodaje" porque recientemente han dado un gran paso en su relación, demostrando que van muy en serio.

La pareja de actores siempre han sido muy discretos con su relación, sin embargo cada vez se sienten más cómodos apareciendo juntos en público. Incluso en alguna ocasión, Tom Holland se ha atrevido a hablar de hijos. Sin embargo, por el momento no se trata de eso.

La gran decisión que han tomado Tom Holland y Zendaya es irse a vivir juntos. Según cuenta la revista Mirror, la parejita ha encontrado su nidito de amor en una adorable urbanización en Richmond, en el suroeste de Londres, ciudad natal de Tom Holland.

"Nidito" de amor

Quizás la palabra "nidito" no sea la más adecuada, porque Tom Holland y Zendaya han escogido ni más ni menos que una mansión valorada en 3 millones de libras. Como no podía ser de otra forma, está completamente equipada con gimnasio, cine… pero parece que no está completamente a su gusto, ya que planean una reforma, en la que tampoco escatimarán en nada.

Tom Holland está muy interesado en equipar la casa de alta tecnología y seguridad, e incluso instalar una puerta de acero. Según apunta la revista, Tom Holland y Zendaya se mudarían definitivamente este verano.

"Están encantados con la propiedad y con su primera casa juntos. Están muy enamorados y querían que su primer hogar fuera Londres, donde creció Tom. Todos están emocionados por ellos", contó una fuente cercana.

Sin embargo, no serán los únicos famosos del vecindario. Sus residentes famosos incluyen a Sir Mick Jagger, Angelina Jolie , Sir David Attenborough y Tom Hardy.

