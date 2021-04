Tom Holland ('SpiderMan') publica unos vídeos tocando la guitarra de Ed Sheeran y enamora a medio Internet

Tom Holland acaba de terminar el rodaje principal de 'SpiderMan: No Way Home', y se está tomando un merecido descanso. El actor ha decidido parar por un tiempo, después de encadenar rodajes durante el último año.

Y es que el joven intérprete es uno de los más demandados en este momento por la industria de Hollywood, y tiene pendiente de estreno proyectos muy interesantes, como la adaptación al cine de 'Uncharted' donde él será el protagonista, y ha estrenado recientemente 'Cherry'. Ahora que ha colgado momentáneamente el traje de Peter Parker, el actor se relaja en casa junto a su familia.

Así, Tom Holland ha hecho que sus fans le adoren aún más ofreciéndoles un pequeño concierto íntimo con su guitarra que puedes ver en el vídeo de arriba.

A sus seguidores, que no se les escapa detalle, les ha encantado ver al actor tocando la guitarra acústica, concretamente el tema de Ben Platt 'Grow as we go'. Para ir más allá, Tom Holland ha usado una de las guitarras de Ed Sheeran para hacerlo. ¿Sería un regalo personal del músico al actor? ¿Tan amigos son estos dos artistas?

Los vídeos han sido tan comentados por los fans de todo el mundo de Tom Holland que el actor se ha hecho viral y tendencia en redes sociales como Twitter. Si tú también quieres enamorarte (un poquito más) de él, sólo tienes que ver el vídeo de arriba.

