Convertido en superhéroe con 20 años, Tom Holland ha formado parte de algunos de los títulos más relevantes de la década como 'Vengadores: Endgame' y 'SpiderMan: Homecoming', y ahora el actor está de lo más solicitado.

Con 'Chaos Walking', 'Cherry' y 'The Devil all the time' pendientes de estreno y 'Uncharted' a punto de empezar a rodar, Holland está promocionando la última gran cinta a la que ha prestado su voz junto a Chris Pratt, 'Onward' de Pixar. Durante una entrevista con LA Times, el joven se ha sincerado sobre cómo ha cambiado su vida y su manera de enfocar la fama.

"Creo que en lo que lo he hecho muy bien es en que solo vivo mi vida en el ojo público cuando tengo que hacerlo. No me ves en las revistas del corazón. Nunca me ves en una cita con una persona famosa. Cuando me voy a casa vivo una vida muy, muy normal. La idea de ser una estrella del cine es rara para mí. No lo siento mi identidad para nada", reconoce el actor.

"Sí que tengo momentos en los que me entra el pánico y pienso, ¿qué está pasando con mi vida? No sé cómo manejar nada de esto. Y entonces llamo a alguien como Chris [Pratt] o mis hermanos y lo descifro. Porque la gente trabaja mucho más duro por mucho menos y tenemos que seguir recordándonos a nosotros mismos lo afortunados que somos de estar en esta posición. Y eso significa que si alguien te echa una foto cuando sales de tu casa, tienes que poner la otra mejilla y darte cuenta de que es un privilegio y no una carga".

Su compañero y mentor Chris Pratt, con quien también coincide en 'Vengadores: Infinity War', añade:

"Creo que está lidiando con el estrellato muy bien, la verdad. Yo he tenido muchos pasos ascendentes para llegar a donde estoy. Pero para él, llegar a ese nivel tan rápido tiene que ser duro".

