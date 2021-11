Ayer mismo podíamos ver, tras una espera que parecía eterna, el segundo tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'. En este segundo avance los villanos más icónicos del Hombre Araña brillaron con luz propia. Y el Duende Verde cogía un mayor protagonismo en este avance.

Y los secretos que ha habido rodeando a esta tercera entrega han sido muy grandes. De hecho, a pesar de que tras el primer tráiler escuchábamos la risa tan icónica del Duende Verde, no se confirmaba el regreso de Willem Dafoe de manera oficial. Pero en el nuevo tráiler ya escuchábamos la voz del Dafoe alta y clara, dando un pequeño discurso a Peter Parker.

Aunque parece que ni tan siquiera Tom Holland lo supo desde el principio y el actor ha revelado en Indie Wire cómo evitaban que el resto del reparto se enterase de los actores que participaban en la película: "Puedo hablar de esto, ¿Verdad? Está en el tráiler", empieza contando con mucho cuidado recordando la fama que se ha ganado por hacer spoilers.

"De hecho la historia sobre cómo conocí a Willem es muy divertida. Obviamente en aquel momento, todos los villanos que aparecían en la película eran un gran secreto. Así que caminaban por el set con capas. Naturalmente todos ellos estaban muy emocionados por poder volver y dar vida de nuevo a sus personajes", empieza explicando.

Y continúa: "Y de repente me choqué contra alguien que llevaba una capa. Y estaba en plan, 'Tío, mira por donde vas'. Y entonces se quitó la capa y casi me pega un susto de muerte. Oh mierda, el Duende está aquí".

Tras estrenar el segundo tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' muchos fans quedaron decepcionados por no haber visto ni rastro de Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Pero conforme iban haciendo revisionados del avance, parece que han encontrado algunas evidencias que podrían confirmar que los dos actores han sido eliminados de manera digital. Y los fans han dado con la prueba definitiva que podría confirmar esto.

Un usuario de Twitter ha colgado el fragmento del tráiler que subieron en Sony Brasil en el que hay un instante del avance en el que el Lagarto mueve su cabeza, dejando claro que alguien le ha golpeado. El problema es que no se ve quién es y los fans empiezan a afirmar que Andrew Garfield es quien le da ese golpe.

Sigue sin haber nada oficial y todo parece indicar que para salir de dudas tendremos que esperar hasta el 17 de diciembre, cuando la película se estrenará de manera exclusiva en las salas de cine.

