Tom Holland revoluciona a los fans al responder a los rumores de tráiler de 'SpiderMan: Lejos de casa'

La espera por el tráiler de 'Vengadores: Endgame' revolucionó a todo el fandom del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque el primer avance de la cuarta entrega de 'Vengadores' fue sin duda el que más se hizo de rogar, 'SpiderMan: Lejos de casa' no le lleva mucha distancia, y los seguidores del superhéroe araña se están empezando a impacientar. Por suerte, su protagonista, Tom Holland, no es precisamente conocido por aguantar mucho tiempo con la boca cerrada, y ha prometido a unos fans de lo más comprometidos que verá qué puede hacer por acelerar su estreno.

Días antes al lanzamiento del tráiler de 'Vengadores: Endgame', se proyectó el de 'SpiderMan: Lejos de Casa', sin embargo, fueron muy pocos los fans que pudieron verlo en la Comin-Con de Brasil. Desde entonces, los únicos detalles que tenemos de la cinta nos llegan de las filtraciones y descripciones de los afortunados que pudieron ver el tráiler.

No obstante, esto no parece ser suficiente para los seguidores más impacientes del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que algunos de ellos han decidido pasar a la acción y pedirlo, de una forma bastante ruidosa y particular.

El entusiasmo demostrado por estos fans, que piden gritando y de forma muy loca el tráiler de 'SpiderMan: Lejos de casa' a todo el equipo responsable de la película, ha llamado la atención del mismísimo Tom Holland, que les ha respondido en un tuit diciendo: "Veré qué puedo hacer".

Este mensaje ha revolucionado todavía más a los seguidores del actor, que ahora esperan con todavía más ansias el tráiler, que según afirma el blog de SuperBroMovies, podría estrenarse este martes 15 de enero.