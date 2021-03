La carrera de Tom Holland sin duda sigue en ascenso. Después de películas como 'Chaos Walking' y su lanzamiento más reciente 'Cherry', el actor de SpiderMan confiesa necesitar un respiro tras terminar de rodar su última grabación, 'SpiderMan: No Way Home'.

El actor ha trabajado sin parar hasta la fecha y aunque parece estar en lo más alto de su popularidad, Holland reconoce en una conversación en USA Today que quería unas vacaciones.

"Voy a tomarme un descanso. Me iré a casa y disfrutaré un poco de tiempo, ya sabes, es la primera vez desde que firmé con SpiderMan que no tengo un contrato con alguien. Podría ir a esquiar, porque eso es algo que realmente no me han permitido hacer, porque obviamente es un deporte peligroso y tengo que asegurarme de estar en forma, saludable y listo para trabajar", revela Tom hablando de sus planes cuando termine con 'SpiderMan 3'.

El actor terminó diciendo: "Me iré a casa y veré hacia dónde me lleva el viento".

Esto no significa que no le veremos en la gran pantalla pronto, el año que viene estrenará la esperada película 'Uncharted', donde interpretará a Nathan Drake, el famoso cazador de tesoros de los videojuegos.

Esperemos que se cargue bien las pilas y podamos verle otra vez en el ruedo lo más pronto posible.

Seguro que te interesa:

"Perdí 12 kilos": La insólita forma en la que Tom Holland bajó de peso drásticamente para 'Cherry'